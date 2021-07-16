Пропавшими объявили 1,3 тыс. человек после наводнения в Германии

Власти района Арвайлер в Германии объявили 1,3 тыс. человек пропавшими без вести в результате наводнения. Число погибших выросло до 59 человек, сообщили в администрации района, который входит в самую пострадавшую от стихии землю Рейнланд-Пфальц.

16 июля будут закрыты муниципальные учреждения, школы, прививочные пункты. На помощь жителям и ликвидацию последствий наводнения брошены спасатели, пожарные, медики и даже военные. В районе задействованы более 1000 сотрудников экстренных служб и 13 вертолетов. В больницы доставлены около 3,5 тыс. пострадавших.

Власти предупредили, что перебои с водой и электричеством продолжатся. Специалисты только начали восстанавливать очистные сооружения, чтобы обеспечить жителей питьевой водой. Закрыты многие автодороги, движение по железной дороге восстановлено лишь частично: 15 линий и шесть станций остаются закрыты, пишет Bild.

Как сообщал «Новый День», сильные ливни привели к наводнениям в западной части Германии, которое по силе стало рекордным за последние сто лет. Ранее сообщалось о 33 погибших и 70 пропавших без вести.

Берлин, Наталья Рязанова

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