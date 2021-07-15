До 33 человек выросло число жертв наводнения в Германии

Число погибших в результате наводнений в западной части Германии увеличилось до 33 человек. Среди них двое пожарных, которые спасали людей из подтопленных домов. Десятки числятся пропавшими без вести, пишет Bild.

Наибольший урон сильные дожди нанесли федеральным землям Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн – Вестфалия. Спасателям приходилось снимать людей с крыш домов, а некоторые здания просто разрушились под напором воды.

Власти объявили опасной территорию от Ойскирхена до Шульда из-за возможности прорыва плотины. В связи с этим несколько населенных пунктов эвакуировали полностью.

По разным данным, неизвестной остается судьба еще 50 или 70 человек

Как сообщал «Новый День», продолжительные ливни привели к наводнению в западной части Германии. Первоначально сообщалось о шести погибших и 30 пропавших без вести.

Берлин, Наталья Рязанова

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