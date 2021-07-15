На западе Германии около 30 человек пропали без вести после наводнения

На запад Германии обрушилась непогода. Продолжительные ливни вызвали паводок, который затопил несколько районов. Местные жители вынуждены спасаться от наводнения на крышах домов и ждать вертолетов спасателей.
Трагедия произошла в горном регионе Зауэрланд. В городе Альтена 46-летний спасатель вытащил из воды пострадавшего, но его самого унесло течением. Спустя примерно два часа в том же месте погиб его 52-летний коллега, передает Suddeutsche Zeitung.
В пригороде Аденау потоки вышедшей из берегов реки разрушили шесть домов. Под угрозой находятся не менее 25 жилых зданий. Спасателям не удается установить связь с 30 местными жителями.
Люди вынуждены дожидаться помощи на крышах домов. Из-за сложных погодных условий сотрудники экстренных служб не могут добраться к ним на лодках. Ожидается прибытие вертолетов.
Берлин, Зоя Осколкова
Берлин. Другие новости 15.07.21
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