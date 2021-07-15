Число жертв наводнения в Германии выросло, более 70 человек пропали без вести

На западе Германии из-за наводнений погибли 11 человек, еще более 70 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает издание Bild.
Проливные дожди продолжаются из-за циклона Бернд. Основной удар стихии обрушился на западные и юго-западные регионы страны, где реки выходят из берегов и затапливают населенные пункты.
Среди наиболее пострадавших районов – земельный округ Арвайлер в Рейнланд-Пфальце. Там жертвами паводка стали четыре человека. Около города Аденау рухнули шесть домов, еще несколько десятков зданий находятся в аварийном состоянии.
Как сообщалось ранее, в Северном Рейне – Вестфалии погибли два спасателя. Позже сотрудники экстренных служб обнаружили еще пять тел в разных местах.
Ливни также идут в Бельгии и Нидерландах, где создается угроза наводнения. К активным действиям готовятся экстренные службы Швейцарии. Там наибольшая опасность грозит жителям в районе Фирвальдштетского озера.
Берлин, Зоя Осколкова
Берлин. Другие новости 15.07.21
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