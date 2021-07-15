Число жертв наводнения в Германии выросло, более 70 человек пропали без вести

На западе Германии из-за наводнений погибли 11 человек, еще более 70 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает издание Bild.

Проливные дожди продолжаются из-за циклона Бернд. Основной удар стихии обрушился на западные и юго-западные регионы страны, где реки выходят из берегов и затапливают населенные пункты.

Среди наиболее пострадавших районов – земельный округ Арвайлер в Рейнланд-Пфальце. Там жертвами паводка стали четыре человека. Около города Аденау рухнули шесть домов, еще несколько десятков зданий находятся в аварийном состоянии.

Как сообщалось ранее, в Северном Рейне – Вестфалии погибли два спасателя. Позже сотрудники экстренных служб обнаружили еще пять тел в разных местах.

Ливни также идут в Бельгии и Нидерландах, где создается угроза наводнения. К активным действиям готовятся экстренные службы Швейцарии. Там наибольшая опасность грозит жителям в районе Фирвальдштетского озера.

Берлин, Зоя Осколкова

Берлин. Другие новости 15.07.21

В Вологде мошенники требовали у бизнеса деньги от имени губернатора. / В Забайкалье сошли с рельсов 35 вагонов с углем. / Жительницу Бурятии подозревают в жестоком убийстве годовалого внука. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»