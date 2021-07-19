До 164 человек выросло число погибших при наводнении в Германии

Число жертв наводнения в Германии увеличилось, по разным данным, до 150-164 человек. Судьба еще более 700 человек остается неизвестной.

Издание Bild пишет о 150 погибших, которые утонули или были унесены грязевыми потоками и селями в результате затяжных ливней в западной части Германии.

Журнал Focus уточнил, что погибшими признаны 164 человека. 117 жертв насчитали в районе Арвайлер земли Рейнланд-Пфальц, еще 46 человек погибли в Северном Рейне – Вестфалии. Около 750 граждан доставлены в больницы с различными травмами.

Как сообщал «Новый День», ранее в сводках были 143 погибших и более 1,3 тыс. человек пропавших без вести. Сильно пострадали от наводнений земли Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Саксония, Бавария.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 19.07.21

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