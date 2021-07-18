В немецкой Баварии объявили ЧС из-за наводнения

Сильные ливни привели к наводнениям в новых регионах Германии: Баварии и Саксонской Швейцарии. В баварских районах Берхтесгаден и Бишофсвизен объявлен режим ЧС, пишет Tz.de со ссылкой на местные власти.

Реки в Баварии переполнены, но вода потоком идет с гор. Многие дороги перекрыты из-за потоков воды и селей. В еще не затопленных поселениях люди строят дамбы из мешков с песком. В экстренные службы поступают все новые сообщения от граждан.

700 жителей района Хайнсберг были эвакуированы из-за угрозы прорыва плотины на реке Рур, передает Bild. К этому привел экстренный сброс воды в Нидерландах, где тоже начались наводнения. Местные власти запустили процедуру сброса воды, но риск остается.

В регионах, где вода начала спадать, военные и спасатели проверяют машины, которые застряли на стремительно затопленных дорогах. Издание отмечает, что не все водители успели спастись.

Напомним, жертвами наводнения в Германии уже стали как минимум 143 человек. В Бельгии из-за наводнения погибли 22 человека. от воды пострадали некоторые районы Австрии.

Берлин, Наталья Рязанова

Берлин. Другие новости 18.07.21

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