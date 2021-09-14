Страны Балтии и Польша боятся российско-белорусских учений «Запад-2021»

Балтийские страны и Польша обеспокоены проведением совместных российско-белорусских военных учений «Запад – 2021» у своих границ. Они считают, что некоторые действия могут угрожать их суверенитету.

Как сообщает «Евроньюс», накануне в Риге прошла встреча министров иностранных дел и обороны Польши и стран Балтии. На ней глава польского МИДа Збигнев Рау отметил, что в силу географического положения и общей истории Польша и страны Прибалтики одинаково оценивают международную ситуацию.

«Мы пристально наблюдаем на учениями «Запад». Несмотря на то, что любая страна имеет право проводить военные учения, ограниченная прозрачность, более широкий контекст маневров и сопутствующие гибридные действия вызывают нашу озабоченность», отметил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Приграничные с Беларусью страны также встревожены ситуацией с мигрантами. По их мнению, Минск использует ее как рычаг давления на своих европейских соседей.

В этой связи страны ЕС предлагают сосредоточить внимание на безопасности внешних границ и предотвращении нелегальной миграции, а не на устранении последствий от ее неконтролируемых потоков.

Основной удар на себя приняли Польша и Литва. В целях остановки потока нелегальных мигрантов страны установили на своих границах заборы с колючей проволокой, сообщает «Евроньюс».

В свою очередь Александр Дукашенко, комментируя накануне совместные с Россией учения «Запад-2021», напомнил, что Украина своими провокационными действиями и приглашением войск НАТО в страну «подогревает» южную границу Белоруссии. В этой связи Белоруссия намерена купить у РФ новые зенитно-ракетные комплексы С-400, чтоб закрыть 1200 км границы с Украиной.

Рига, Елена Васильева

Рига. Другие новости 14.09.21

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