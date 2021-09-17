ЕС обиделся на новый альянс США, Британии и Австралии

Гнев и разочарование в руководстве ЕС вызвало решение США, Австралии и Британии о создании обособленного военного блока.

«Так союзники не поступают», – заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, которого цитирует «Евроньюс».

Напомним, на этой неделе неожиданно для всех США, Британия и Австралия сообщили о заключении пакта о безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе в противовес Китаю.

Первым его проектом станет оснащение австралийского флота атомными подлодками американского производства. Париж назвал сделку «ударом в спину»: Канберра разрывает многомиллионный контракт на строительство Францией 12 новых подводных лодок.

«Это признак того, что Европе нужно рассчитывать только на себя», – считает глава дипломатии ЕС Жозеп Борель, которого цитирует «Евроньюс».

Шаг Байдена, как его уже окрестили, «в стиле Трампа» стал для Брюсселя полной неожиданностью. В Европе заговорили о смене курса Вашингтоном, но последний все это отрицает. «Мы приветствуем европейские страны, играющие важную роль в Индо-Тихоокеанском регионе. Мы надеемся на продолжение тесного сотрудничества с НАТО, ЕС и другими в этом деле. Франция, в частности, – наш жизненно важный партнер в этом и многих других вопросах на протяжении долгих лет. Мы ищем и будем искать любые возможности для углубления нашего трансатлантического сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире», – пояснил Госсекретарь США Энтони Блинкен. Госсекретарь США такжедобавил, что ни о каком расколе в рядах союзников речи не идёт.

Вашингтон настаивает на том, что Париж был заранее оповещён о готовящейся сделке. «Мы тесно сотрудничаем и заранее, до объявления о сделке, договорились с лидерами Франции», – отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

С 1997 года, когда Великобритания передала Гонконг Китаю, Франция остается единственной европейской страной, которая имеет постоянное военное присутствие в Тихом океане.

Как ранее писал «Новый День», Джо Байден, принимая участие в телебрифинге по поводу заключения нового соглашения с Австралией и Великобританией, забыл, как зовут премьера Австралии и назвал его «другом с другой стороны» (экрана – прим НД).

Брюссель, Елена Васильева

Брюссель. Другие новости 17.09.21

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