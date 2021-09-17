«Спасибо, друг с другой стороны», – Байден не мог вспомнить имя премьер-министра Австралии

Президент США Джо Байден совершил в четверг оплошность в прямом эфире. Он не смог вспомнить имя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона во время презентации нового трехстороннего пакта безопасности между США, Австралией и Великобританией. Он назвал его «другом с другой стороны».

«Спасибо, Борис», – сказал Байден во время виртуального брифинга к экрану с прикрепленным к нему премьер-министром Великобритании Джонсоном.

Затем он обратился к монитору, на котором на дистанционном брифинге выступал премьер-министр Австралии Моррисон.

«И я хотел бы поблагодарить ... эээ ... этого парня с другой стороны. Большое спасибо, друг. Я ценю это, премьер-министр», – сказал американский президент. В ответ на происходящее Джонсон от души рассмеялся, а Моррисон улыбнулся.

Глава Белого дома позже упомянул имя Скотта Моррисона, но, по-видимому, его ему подсказали через телесуфлер помощники. Однако неловкости от ситуации это не сняло. И американские, и австралийские СМИ подробно обсуждали данный казус.

Сми напомнили, что Байден попадает в такого рода ситуации регулярно – он допускает ошибки на публичных выступлениях, что-то часто забывает, может и просто уснуть. Критики Байдена откровенно говорят о том, что 78-летний президент слишком стар, чтобы нормально работать.

Чтобы сократить количество казусных ситуаций, пресс-служба Белого дома прекратила выводить Байдена на прямые трансляции. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки признала, что ее команда обеспокоена, когда Байден отвечает на незапланированные вопросы и импровизирует.

Как уже писал «Новый День», США, Британия и Автралия заключили на этой неделе пакт о безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе в противовес Китаю.

Пакт позволит обмениваться передовыми технологиями, в том числе необходимыми для производства атомных подводных лодок.

«В качестве первой инициативы мы привержены общему стремлению поддержать Австралию в приобретении атомных подводных лодок для Королевского военно-морского флота Австралии», – говорится в совместном заявлении.

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 17.09.21

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