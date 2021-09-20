На польско-белорусской границе нашли 4 трупа

На границе Польши и Белоруссии нашли 4 трупа. По имеющимся данным, все погибшие – мигранты.

Как уточняют европейские СМИ, в воскресенье в трех разных местах приграничной зоны с Беларусью польская погранслужба обнаружила три трупа мигрантов, которые пытались незаконно проникнуть в Польшу. Обстоятельства их смерти расследуются польской прокуратурой, заявил в воскресенье вечером премьер-министр Матеуш Моравецкий. Он также добавил, что в тот же день на белорусской стороне границы в другом месте был обнаружен еще и труп женщины.

«Говорят, что она из Ирана, рядом с ней трое детей и двое взрослых. Она, вероятно, умерла от переохлаждения, как и те трое мужчин, которых мы нашли раньше. Те погибшие, предварительно – мигранты из Ирака», – сообщил портал onet.pl в понедельник.

2 сентября Польша объявила чрезвычайное положение в Люблинском и Подляском воеводствах, в том числе во входящих в них 182 городах и деревнях. На государственной границе был усилен пограничный контроль, была натянута колючая проволока.

В минувшую субботу польская пограничная служба зафиксировала рекордные 324 попытки нелегального пересечения границы с белорусской стороны. С начала сентября было совершено почти четыре тысячи таких попыток, заявила пресс-секретарь пограничной службы Анна Михальска.

Польша настаивает на том, что мигрантов в Польшу переправляет Лукашенко и КГБ с целью «гибридной войны» с ЕС, объявившей санкции в отношении официальных властей Минска.

Ранее «Новый день» сообщал о группе афганских беженцев, которая оказалась на польско-белоруссокй границе без еды и вынуждена была пить воду из болота и есть траву.

Минск, Елена Васильева

Минск. Другие новости 19.09.21

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