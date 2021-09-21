Италия начинает прививать население третьей дозой антиковидной вакцины

Италия начала прививать третьей дозой вакцины от коронавируса людей с подавленной иммунной системой, в том числе онкологическим больным и реципиентам имплантов (таких людей в Италии около 3 миллионов). После этого третий раунд кампании по вакцинации пройдёт в домах для престарелых и среди медработников, сообщает «Евроньюс».

Стоит отметить, что в Великобритании с понедельника третьей дозой препарата смогут привиться граждане старше 50 лет и те, кто находится в группе риска.

Канцелярия премьер-министра Франции сообщила в понедельник, что готовится новый законопроект, касающийся вопросов здравоохранения. Документ будет поставлен на обсуждение совета министров 13 октября и войдёт в силу с 15 ноября в случае одобрения.

Тем временем немецкая компания BioNTech совместно с американским партнёром Pfizer объявили об успешном завершении испытаний вакцины, предназначенной для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Для этого были использованы втрое меньшие, чем для взрослых, дозы препарата, но они дали тот же результат.

Как ранее писал «Новый День», медики провели исследование и выяснили, кого обязательно надо прививать третьей дозой антиковидной вакцины.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 21.09.21

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