Президенты Франции и США помирились по телефону после скандала с подлодками

Президенты США и Франции, кажется6 смогли урегулировать отношения после скандала, возникшего из-за «увода» у Пятой республики крупного контракта на поставку подлодок для Австралии стоимостью почти в 60 млрд евро. Эммануэль Макрон оказался настолько оскорблен данной историей, что не поехал в Нью-Йорк на 76-ю ассамблею ООН. Также Франция отозвала для консультаций послов из Австралии и США.

Накануне президентам США и Франции удалось переговорить по телефону. Разговор шел полчаса и, кажется, сгладил неровности в отношениях. Как сообщает «Евроньюс», стороны договорились вернуть французского посла в Вашингтон, назначить скорую личную встречу и обозначить взаимное желание договариваться.

На звонке в Париж настоял лично президент Байден после того, как французы обвинили США едва ли не в предательстве: из-за новой оборонной инициативы Америки АУКУС Париж потерял крупный контракт с Австралией.

Пресс-секретарь белого Дома Джен Псаки отметила: «Президент в разговоре признал, что объявление о (новом) альянсе следовало предварить более широкими консультациями, это стало важным посланием, озвученным в ходе звонка».

В Париже ранее заявили, что члены трехстороннего альянса АУКУС приняли важные решения «за спиной» французов. По мнению британского премьера, Франции пора перестать думать только о себе.

«Я, честно говоря, считаю, что некоторым нашим дорогим друзьям со всего мира стоит взять себя в руки и, так сказать, дать нам передышку, поскольку речь идет о важном шаге для глобальной безопасности», – заметил он.

АУКУС сформирован усилиями Вашингтона, Лондона и Канберры для обеспечения стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. Договорившись об участии в альянсе, Австралия разорвала крупный контракт на покупку подлодок французского производства в пользу технологий своих новых партнеров, напоминает «Евроньюс».

Как ранее писал «Новый День», Париж больше недели всеми возможными способами заявлял о кризисе в отношениях с Австралией, Великобританией и США. А посол Франции в перед вылетом на родину для консультаций высказался о поведении партнеров по трансатлантическому союзу в том духе, что хотел бы иметь машину времени и не видеть всего происходящего.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 23.09.21

Заключенному с помощью дрона доставили в тюрьму пистолет и мобильник. / Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон захотел стать Бореем. / Литовцев призывают избавиться от китайских смартфонов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»