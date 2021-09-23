Швейцарцы решат на референдуме, можно ли жениться геям и лесбиянкам

Швейцарцы на референдуме намерены решить вопрос о возможности бракосочетания для всех граждан, включая лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Голосование состоится 26 сентября. Решение будет приниматься исходя из принципа подавляющего большинства. Альпийская страна – одна из немногих в Западной Европе, которая еще не сделала никаких шагов по легализации однополых браков. И референдум – это очень большой шаг для Швейцарии, сообщает AFP.

В Швейцарии гомосексуальность был декриминализована в 1942 году, но различные муниципальные власти или власти кантонов в некоторых случаях до начала 1990-х годов вели «регистры гомосексуалистов» – для контроля дивиантности и норм морали. К примеру, пара геев не могла легально снять квартиру и жить в ней. Были и другие «значимые перекосы».

«Если предполагаемого гомосексуалиста судили за кражу, его гомосексуализм был еще одним доказательством его безнравственности. Если гомосексуалист хотел получить работу на государственной службе, он ее не получил», – объясняет Тьерри Делессер, эксперт по вопросам гомосексуализма в Швейцарии.

Однако «гейские списки» никогда не публиковались, и те, кто в них фигурировал, не были проинформированы о своем включении в них. «Только Цюрих и Базель в 1979 и 1980 годах официально объявили об отмене «голубых списков». Для историка это неприятно, но все эти списки потом куда-то таинственно исчезли», – сетует Делессер.

Москва, Елена Васильева

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