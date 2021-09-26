Швейцарцы проголосовали за легализацию однополых браков

Швейцарцы на общенациональном референдуме в воскресенье поддержали легализацию в стране однополых браков и право на усыновление детей такими парами. Об этом свидетельствуют неофициальные предварительные итоги голосования, опубликованные швейцарской телекомпанией SRG.

Согласно этим данным, 64% избирателей высказались за право представителей ЛГБТ-сообщества заключать брачные союзы. Окончательные итоги плебисцита ожидаются позже в воскресенье.

Закон с внесенными в него поправками позволит однополым парам вступать в брак и усыновлять детей. Женатым лесбийским парам также будет разрешено заводить детей посредством донорской спермы, что в настоящее время разрешено только для женатых гетеросексуальных пар.

Ранее соответствующий законопроект поддержали правительство и парламент Швейцарии. Против выступила Швейцарская народная партия, которая вместе с рядом консервативных организаций инициировала референдум.

Швейцария легализовала однополые браки одной из последней в Западной Европе.

Цюрих, Наталья Петрова

Цюрих. Другие новости 26.09.21

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