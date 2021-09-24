Финляндия открывает границы для привитых «Спутником V»

Финляндия открывает границы для тех, у кого есть прививка от ковида «Спутник V».

Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения и социального развития Финляндии сообщает портал Yle.

Главы ведомства Маркку Тервахаута и Отто Хелве подписали заключение в защиту российской прививки «Спутник V». Они напомнили руководству страны о большом пассажирском потоке из Российской Федерации, который окажет непосильную нагрузку на пункты проведения тестов на границе. Кроме того, они обращают внимание на то, что привитые российской вакциной люди окажутся в неравном положении и будут практически вынуждены пройти второе вакцинирование европейскими разработками, чтобы избежать тестирования в будущем.

Ранее «Новый День» писал о том, что количество рейсов в Финляндию увеличивается.

Хельсинки, Елена Васильева

Хельсинки. Другие новости 24.09.21

Во Франции предложили заменить памятник Наполеону статуей феминистки. / Коронавирус больше не будет мутировать в более смертоносные варианты. / Венгрия подпишет пятнадцатилетний контракт с Газпромом. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»