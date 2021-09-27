Меркель отказали в трудоустройстве в Alma mater

Alma mater канцлерин Германии не планирует брать ее на работу в должности научного сотрудника после того, она покинет свой пост, – сообщили сегодня, 27 сентября, в Университете Лейпцига, который закончила Ангела Меркель.

Как сказано в письме Лейпцигского университета на соответствующий вопрос «РИА Новости», «Госпожа доктор Меркель является выпускницей Лейпцигского университета, была и остается признанным политиком и до 1990 года работала научным сотрудником в Лейпцигском университете (защитилась в 1986 году). Насколько нам известно, она не занималась своей академической карьерой с 1990 года, поэтому с академической точки зрения со стороны Лейпцигского университета в настоящее время не рассматривается прием на работу госпожи доктора Меркель в контексте ее научных знаний (физики)».

Ангела Доротея Меркель училась на физическом факультете Лейпцигского университета ГДР в период с 1973 по 1978 год. В то время ВУЗ носил название Университет имени Карла Маркса.

На защите своей дипломной работы она получила максимальный балл. Спустя время, в 1986 году выпускница защитила докторскую работу в Центральном институте физической химии при Академии наук ГДР.

Берлин, Иван Бабурин

Берлин. Другие новости 27.09.21

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