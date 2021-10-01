Сейм Польши одобрил продление режима ЧП на границе с Беларусью

Нижняя палата польского парламента (сейма) в четверг вечером одобрила продление чрезвычайного положения в районе границы с Беларусью на 60 дней, сообщает агентство PAP. Варшава обвиняет Белоруссию в том, что она отправляет мигрантов через границу в попытке дестабилизировать Европейский Союз вответ на примененные против Белоруссии санкции ЕС.

237 польских депутатов проголосовали за продление чрезвычайного положения, 179 – и против, 31 – воздержался.

Напомним, что 2 сентября Польша ввела чрезвычайное положение, срок действия которого истекает в пятницу. Режим позволил властям ограничивать въезд людей в специально отведенные места, что, по мнению власти, позволит пограничникам, военным и полиции более эффективно охранять границы. Оппозиция и НПО раскритиковали правительство за этот шаг, поскольку журналисты и гуманитарные работники не могут добраться до границы и посмотреть, что там происходит с мигрантами. Правозащитники жестко критикуют кабинет министров за обращение с мигрантами. Польские НПО предупреждают, что существует угроза гуманитарного кризиса на границе, где уже шесть человек погибли от холода, голода и истощения, сообщает AFP.

По словам министра внутренних дел Мариуша Каминского, с начала года 11 500 мигрантов пытались пересечь белорусско-польскую границу, 1500 из них были задержаны польскими силовиками на своей территории. По словам главы МВД, многие из них связаны с «радикальными или преступными группировками». Во вторник правительство попросило президента Анджея Дуду продлить на два месяца чрезвычайное положение, а Дуда подписал указ днем ​​позже. Парламенту еще предстояло его освятить.

Аналогичные меры, как и в Польше, были приняты Литвой и Латвией, которые также сталкиваются с притоком мигрантов, особенно из стран Ближнего Востока, прибывающих нелегально через Беларусь. Две страны Балтии также обвиняют Александра Лукашенко в организованной отправке мигрантов в страны ЕС в ответ на введенные санкции.

Как уже писал «Новый День», ряд министров Польши провели на этой неделе пресс-конференцию, где пытались доказать, что мигранты, которые пытаются проникнуть из Белоруссии в Польшу – зоофилы, педофилы, террористы, экстремисты и связаны с российским режимом.

Варшава, Елена Васильева

Варшава. Другие новости 01.10.21

Косовский спецназ устроил новую провокацию на административной границе с Сербией. / В Амстердаме из-за спущенных масок сняли с самолета борцов сборной России. / 1 октября стартовал месячник борьбы с раком груди. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»