Свиньи отобрали у певицы Шакиры сумку с телефоном

Поп-певица Шакира рассказала, что стала жертвой диких свиней во время своей прогулки с сыном Миланом в парке в Барселоне. Как сообщает каталонская радиостанция RAC1, животные забрали у знаменитости сумку. «Свинья напала на меня в парке и убежала в лес с моей сумкой, в которой был мой сотовый телефон. Я побежала за ней, потом свинья бросила сумку и убежала», – рассказала Шакира в видео для Инстраграма. В нем же она продемонстрировала ту саму грязную и изорванную сумку, а ее сын рассказал, как мать добавила самоотверженно боролась с дикими животными.

Посмотреть это видео в Инстаграме уже невозможно – через 24 часа после публикации оно было автоматически удалено. Агентство DPA напоминает, что в Барселоне дикие свиньи все глубже и глубже проникают в город. Хотя кормить животных запрещено, многие все равно это делают.

«Эти животные очень умны, и когда они видят кого-то с сумкой, они думают, что их будут кормить», – рассказал Тони Галиано, эксперт в области охоты, комментируя другой инцидент – когда дикие свиньи в Барселоне напали и укусили человека.

Как ранее писал «Новый День», дикие свиньи также являются проблемой и для Рима – они десятками бегают по улицам в поисках еды и пугают людей.

Барселона, Елена Васильева

Барселона. Другие новости 04.10.21

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