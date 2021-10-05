Забора от мигрантов уже мало – теперь Польша будет строить стену

Приток нелегальных мигрантов, прибывающих из Беларуси к польской государственной границе протяженностью более 400 километров, настолько велик, что строящегося временного забора из колючей проволоки уже недостаточно. Беженцы прокапывают лазы под ним или перелезают через «колючку» по лестницам.

«Поэтому мы должны построить стену более высокого качества с тепловизионными камерами и датчиками, которые позволят пограничникам немедленно и эффективно реагировать на незаконных вторжений», – заявил в субботу министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьски.

Он добавил, что высшие должностные лица Польши, включая премьер-министра Матеуша Моравецкого, уже дали политическое согласие на его строительство.

Драма на границе

«Мы проанализировали аналогичные пограничные барьеры в Греции, Венгрии, Сербии и Испании. Мы составим техническое задание и составим смету, сколько это будет нам стоить», – сказал глава ведомства.

Польский портал wpolityce.pl уже посчитал – вероятно, данный план будет стоить около 500 миллионов злотых.

«Только за последний день количество пограничников6 задействованных в решении мигрантского вопроса, превысило 600 человек. Год назад их было 120 одновременно, а в сентябре – более 7,5 тысяч», – сказал TVN24 вице-президент Сейма Петр Згоржельский.

Он добавил, что 1550 беженцев, которым удалось нелегально пересечь польскую границу, уже находятся в Германии. Правозащитники отмечают, что на границе часто происходит настоящая драма.

«В настоящее время практика такова, что пограничники вывозят беженцев, около трети которых составляют дети, обратно к белорусской границе сразу после задержания», – сказала «Газете Prawna» Каролина Червинска из Польского миграционного форума.

«Обычно они оставляют их в глухом лесу, где ночью температура опускается до нуля, без еды и воды. Конечно, мы уже имеем дело с гуманитарным кризисом», – добавила Червинска. По предварительным данным, пять мигрантов уже не смогли пережить холодных ночей и умерли. Правозащитники утверждают, что трупов у границы гораздо больше. Однако помочь чем-то беженцам польские гуманитарные организации, а также врачи и местное население, не могут – в приграничных районах действует чрезвычайное положение и находиться там кому-то, кроме силовиков, запрещено.

Как уже сообщал «Новый День», ранее ряд польских министров выступили на пресс-конференции и сообщили, что мигранты, рвущиеся в ЕС через границу Польши – зоофилы, педофилы, террористы, экстремисты и связаны с враждебным российским режимом.

Варшава, Елена Васильева

Варшава. Другие новости 05.10.21

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