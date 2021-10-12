На Крите произошло сильное землетрясение

Сильное землетрясение силой 6,4 балла на греческом острове Крит, популярном среди туристов месте, произошло во вторник в первой половине дня. О жертвах среди людей данных пока нет.

По данным Американского сейсмологического центра, землетрясение произошло на глубине десяти километров и ощущалось на окружающих греческих островах и даже на Кипре и в Египте.

Европейский сейсмологический центр сообщил, что сила землетрясения составила 6,3 балла, а глубина – два километра.

Об эпицентре сообщалось в 23 км к юго-востоку от Закинфа. Согласно греческой ежедневной газете «Катимерини», испуганные люди выбежали на улицы Ираклиона и других частей Крита.

За сильным землетрясением последовали еще два толчка, но уже незначительных силой в 4,5 балла на Карпатосе и 4 балла – у Закроса. Начальник местной службы спасения Стефанос Колокурис сказал, что все подразделения готовы вмешаться в случае необходимости и оказать помощь людям. Но данных о том, что спецпомощь нужна, пока нет.

Об ущербе уже сообщает прибрежный критский город Агиос Николаос, где обрушилась местная церковь. Также повреждены несколько жилых домов.

Как сообщал ранее «Новый День», последнее землетрясение произошло на Крите в конце сентября.

Крит, Елена Васильева

Крит. Другие новости 12.10.21

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