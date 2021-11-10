Врач, утверждавшая, что вакцинация – зло, умерла от ковида

Участковый врач Елена Д. из центральной Словакии умерла от коронавируса в возрасте шестидесяти лет. Информацию обнародовала словацкая полиция в социальных сетях.

«Это не розыгрыш. Врач, которая отговаривала пациентов от вакцинации, умерла», – заявила словацкая полиция, выразив свои глубочайшие соболезнования семье. В связи с деликатностью дела полиция не предоставила более подробную информацию о личности погибшей и о том, где она работала врачом.

Врач убеждала пациентов, что они умрут в течение двух недель после вакцинации

Словацкие СМИ, между тем , выяснили, что речь идет о 60-летней Елене Д . – участковой. На двери ее приемной была размещена фотография женщины-смерти с косой и надписью «Меня зовут Астра Зенека Пфайзер». Далее пояснялось: «Сделать прививку от ковида только для того, чтобы принимать участие в культурных мероприятиях, это все равно, что разрешить себя искалечить добровольно, чтобы припарковаться на местах для инвалидов».

По данным словацкой полиции, врач даже обвинила одну из своих пациенток в том, что она сделала прививку ее 80-летней тете и познакомила ее с «членами семьи Pfizer». Она сказала ей, что ее тетя умрет от вакцинации в течение двух недель.

Словакия – одно из государств-членов Европейского Союза с самым низким уровнем вакцинации против COVID-19. Хуже дела обстоят только в Румынии и Болгарии.

Из всего населения только 43 процента жителей Словакии получили вакцину. На севере и востоке страны это число еще меньше.

В Словакии во вторник зафиксировано 4958 новых случаев заражения коронавирусом. 45 инфицированных умерли. В больницах находятся 2405 пациентов с подтвержденным коронавирусом, из которых 229 находятся в отделении интенсивной терапии и 214 – на легочной вентиляции.

На данный момент в стране 526 608 человек дали положительный результат, и 13 314 человек умерли с начала пандемии в Словакии. Первой дозой вакцинировано 2 523 310 человек, из которых 2 409 976 получили вторую дозу.

Ранее «Новый День» писал о смерти главного врача гомеопатической клиники из Челябинска, который так же являлся противником вакцинации от ковида и ношения масок.

Братислава, Елена Васильева

Братислава. Другие новости 10.11.21

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