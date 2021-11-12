Еврокомиссия включила саранчу в рацион питания человека

Европейский Союз в пятницу, 12 ноября, добавил саранчу в свой список разрешенных продуктов питания. Таким образом ЕС «выразил приверженность более устойчивому сельскому хозяйству и здоровому питанию», – сообщает Reuters со ссылкой на Европейскую комиссию (ЕК).

Одобрения агентства ЕС и классификации в качестве пищевых продуктов ожидают еще девять видов насекомых

Таким образом, как сообщает Reuters, ЕС выполнило просьбу голландской компании Fair Insects BV, которая занимается разведением мучных червей, сверчков и саранчи. Их продукция в основном используется в качестве корма для домашних животных и цыплят.

Перелетная саранча (locusta migratoria) будет предлагаться на рынке в виде «снеков» между приемами пищи или в качестве пищевого ингредиента в сушеной или замороженной форме с удаленными крыльями и лапками или в виде порошка.

Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA) заявило, что взрослые особи этого вида насекомых имеют высокое содержание белка. Их употребление в пищу безопасно, однако они могут вызывать реакции у людей с аллергией на ракообразных, клещей и моллюсков.

Ранее EFSA уже признавало насекомых в качестве очень питательного и здорового источника пищи с высоким содержанием жиров, белков, витаминов, клетчатки и минералов. Согласно новой сельскохозяйственной стратегии ЕС, это альтернативный источник белка, который может облегчить переход к более устойчивым продуктам питания.

Брюссель, Иван Бабурин

Брюссель. Другие новости 12.11.21

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