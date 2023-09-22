Ученые посоветовали желающим похудеть включить в рацион мучных червей

Американские ученые пришли к выводу, что употребление в пищу мучных червей помогает замедлить набор веса и нормализовать уровень холестерина в крови. Об этом сообщается в статье, опубликованной журналом SciTechDaily.

Специалисты из Иллинойсского университета провели эксперимент на лабораторных мышах. В первой группе подопытным грызунам прописали диету с высоким содержанием жиров и казеина – белка, содержащегося в молочных продуктах. Вторая группа придерживалась безжирового рациона с казеином.

Затем всем мышам давали порошок из мучных червей. Сначала грызуны из первой группы страдали ожирением и метаболическим синдромом, но спустя восемь недель у них значительно замедлился прирост веса, хотя общая калорийность рациона оставалась такой же. Кроме того, употребление мучных червей помогло нормализовать уровень холестерина в крови.

По мнению ученых, это связано с хитином – волокнистым материалом, из которого состоит экзоскелет червей. Хитин можно сравнить с клетчаткой, которая эффективна для снижения холестерина.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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