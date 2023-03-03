В Германии стали продавать мороженое из насекомых

В Германии местные кафе ввели в ассортимент блюда из насекомых. Об этом сообщает портал dpa.

Мороженное с посыпкой из сверчков появилось в меню кафе в городе Роттенбурге-на-Некаре. Владелец заведения решил разнообразить ассортимент блюд после того, как ЕС разрешил употреблять в пищу некоторых насекомых.

По словам хозяина кафе, он сам очень любопытный человек и в своей жизни попробовал много необычных блюд. Поэтому одним из первых был готов предложить немцам что-то далекое от их типичных предпочтений.

В 2021 году Европейский Союз начала постепенно одобрять употребление в пищу разных видов насекомых. Одной из первых список пополнила саранча по просьбе голландской компании Fair Insects BV, которая занимается разведением мучных червей, сверчков и других насекомых.

Берлин, Зоя Осколкова

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