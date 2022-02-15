Джокович: «Я лучше я потеряю титулы, чем заставлю себя делать прививки»

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что скорее потеряет свои новые спортивные трофеи, чем согласится делать прививку от COVID-19. В интервью DDC он дистанцировался от антиваксеров, но подтвердил, что верит в свободу выбора личности.

Модератор BBC спросил Джоковича, готов ли он пожертвовать участием в Уимблдоне или Открытом чемпионате Франции из-за своего отношения к вакцинации.

«Да, это цена, которую я готов заплатить», – сказал 20-кратный победитель турниров Большого шлема.

Напомним, что теннисист был депортирован из Австралии в прошлом месяце после того, как правительство страны аннулировало его визу за якобы несоответствие условиям въезда, введенным в связи с коронавирусом.

Джокович, который по-прежнему является теннисистом номер один в мире, заявил, что получил разрешение по медицинским показаниям на въезд в страну для участия в Открытом чемпионате Австралии по теннису, потому что он недавно вылечился от Covid-19.

Первоначально суд вынес решение в его пользу, но впоследствии министр иммиграции Алекс Хоук аннулировал визу теннисиста, утверждая, что его присутствие в Австралии может усилить антиваксеровские настроения.

Я не против вакцинации – Джокович

В первом интервью по этому делу Джокович выразил надежду, что организаторы будущих турниров откажутся от условия вакцинации. Он добавил, что надеется «играть еще много лет», но подтвердил, что пожертвует шансом стать статистически лучшим теннисистом всех времен из-за своего мнения.

«Принципы выбора моего тела важнее любых титулов. Я стараюсь быть в гармонии со своим телом, насколько это возможно», – сказал он.

Уроженец Белграда, спортсмен признал, что в будущем может изменить свое мнение о вакцине против Covid-19.

«Я никогда не был противником прививок. Я понимаю, что все во всем мире изо всех сил пытаются бороться с этим вирусом и, надеюсь, что скоро с ним будет покончено», – сказал Джокович.

Лондон, Елена Васильева

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