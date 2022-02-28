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Понедельник, 28 февраля 2022, 11:48 мск

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Россиянин Даниил Медведев стал первой ракеткой мира

Фото: Pixabay

Даниил Медведев вышел на первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Об этом сообщается на сайте организации.

Еще на прошлой неделе Медведев обошел Новака Джоковича, когда серб лишился части рейтинговых очков после вылета из турнира в Дубае.

Теперь лидерство россиянина было подтверждено официально. Медведев продолжительное время занимал второе место в рейтинге и впервые в карьере стал первой ракеткой мира.

Джокович опустился на второе место. Третью строчку занимает немец Александр Зверев. Пятерку лучших замыкают Рафаэль Надаль и Стефанос Циципас.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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