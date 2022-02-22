Милош Земан не стал критиковать Путина по украинскому вопросу

Во вторник президент Милош Земан рассказал о своем видении ситуации, сложившейся на востоке Украины. По его словам, ввод российской армии на территорию ДНР и ЛНР повышает риск военного конфликта.

«Ввод российских войск на территорию Донецкой и Луганской Народных Республик увеличивает риск военного конфликта и снижает шансы на дипломатическое решение», – цитирует президента пресс-секретарь Castle Иржи Овчачек в Твиттере.

В отличие от других чешских правительственных и оппозиционных политиков и других европейских государственных деятелей, Зееман не стал осуждать Путина и не квалифицировал поведение России как нарушение норм международного права.

В интервью CNN Prima News в начале февраля Земан заявил, что русские «не сошли с ума» и что нападение на Украину будет означать для них чистую прибыль только в том, что даст Украине своего рода военное предупреждение, но будет означать гораздо большее потери для них в виде различных санкций.

Это мнение было повторено на прошлой неделе для ежедневной газеты Mf Dnes. «Русские не в восторге от проведения операции, которая принесет им больше вреда, чем пользы», – сказал он, добавив, что сообщения о запланированном российском вторжении стали еще одним затруднением для американских спецслужб.

«Несколько дней назад я сказал, что, по моему мнению, войны не будет», – сказал Земан.

Президент России Владимир Путин заявил в понедельник о признании независимости ДНР и ЛНР. Вскоре после этого Москва направила войска в обе области на востоке Украины в рамках обеспечения на территориях мира.

Прага, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»