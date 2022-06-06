Президент Чехии продолжает оправдываться за симпатию к России

Президент России Владимир Путин должен пойти под трибунал – заявил президент Чехии Милош Земан в интервью украинской редакции радио «Свободная Европа» (внесено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов). Президент Чехии продолжает активно комментировать свою симпатию к России, которая закончилась для него после 24 февраля. Земан пояснил, что до СВО Россия воспринималась другими государствами как нормальная страна, с которой разговаривают и с которой торгуют. «Но ситуация резко изменилась с момента российской агрессии в Украине, и когда ситуация изменится, изменится и ваше мнение», – пояснил Земан. При этом президент Чехии признал, что СВО России на Украине стала для него «холодным душем».

Земана также спросили о заявлении, в котором он назвал российскую аннексию Крыма в прошлом «свершившимся фактом», т.е. решенной сделкой. «Я никогда не сомневался в том, что Россия оккупировала Крым в нарушение международного права и что это было и есть неправильно. Единственное, что я сделал в Страсбурге в то время, в 2017 году, – назвал этого знаменитого «слона в комнате». Да, это было немного недипломатично, и я бы не стал говорить об этом так честно сегодня». Президент Чехии утверждает, что заявление по Крыму прозвучало в определенное время для определенной аудитории.

Земан также отметил, что никто до сих пор не спрашивает вслух, что будет с Крымом, если Россия его не отдаст. «Что именно будет делать Киев? Что будут делать ЕС и НАТО, конечно, кроме того, чтобы бесконечно повторять, что Крым не российский?» – спросил Земан.

По его словам, конфликт ведет к «износу катка». «Одним из логических следствий этой ситуации может и должно быть то, что вооруженный конфликт со временем сменится дипломатическими переговорами. Однако главное условие – приостановка боевых действий и прямые переговоры между президентами обеих стран», – добавил президент Чехии, по словам которого, сам он в настоящее время далек от дипломатического решения данной ситуации.

Прага, Елена Васильева

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