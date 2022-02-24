Президент Чехии Земан призвал отключить «сумашедшую» Россию от SWIFT

Президент Чехии Милош Земан изменил свою точку зрения на украинский вопрос. Если несколько дней назад глава республики заявлял, что признание РФ независимости ДНР и ЛНР – не является нарушением норм международного права, то после военной операции, которую сегодня РФ начала на Украине, он высказался более категорично.

«Несколько дней назад я сказал, что русские не сошли с ума, и не будут нападать на Украину. Признаю, что был неправ», – сообщил Зееман, которого цитирует сайт novinky.cz.

«Иррациональное решение российского руководства нанесет значительный ущерб российскому государству», – сказал Земан, добавив, что новые санкции должны отрезать Россию от банковской системы SWIFT.

«Сумасшедших нужно изолировать», – сказал Земан, добавив, что защищать можно не только словами, но и конкретными мерами.

«Это акт неспровоцированной агрессии, который необходимо осудить не только на словах, но и на деле», – цитирует Земана чешское СМИ. Зееман также отметил, что ранее совершенные ошибки, такие как бомбардировка Югославии или наступление на Ирак «не могут оправдать новые ошибки».

Земан также выразил поддержку Украине и ее народу.

Он напомнил, что примет участие в саммите НАТО вместе с премьер-министром Петром Фиалой в пятницу.

«Верю, что ситуация успокоится не трусливым компромиссом, а решительной реакцией против агрессора», – добавил Земан.

Прага, Елена Васильева

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