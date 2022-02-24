Чехия приостановила выдачу виз россиянам и временно закрывает два консульства в РФ

Чехия приостановила выдачу виз гражданам России. Об этом заявил премьер-министр страны Петр Фиала после заседания госсовета безопасности. Он также сообщил, что Чехия приостанавливает работу консульств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а также отзывает свое согласие на деятельность консульств России в Карловых Варах и Брно. Эти решения приняты в ответ на «вторжение России в Украину», отметил премьер.

По словам Фиалы, правительство намерено ввести «максимально жесткие санкции». «Мы приостановим прием визовых заявлений граждан России, за исключением гуманитарной помощи», – сказал премьер-министр (цитата по novinky.cz).

Глава правительства добавил, что МИД пригласит для консультаций послов Чехии в России и Белоруссии.

Он также сообщил о выделении более 300 млн крон в качестве помощи Украине.

Ранее сегодня президент Чехии Милош Земан заявил, что Россию нужно отключить от банковской системы SWIFT.

До этого власти Бельгии, Польши и Чехии призвали руководство Евросоюза запретить выдачу виз россиянам в связи с ситуацией на Украине.

Прага, Наталья Петрова

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