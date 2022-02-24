Бельгия, Польша и Чехия призвали закрыть ЕС для туристов из России

Власти Бельгии призвали руководство Евросоюза запретить выдачу виз россиянам в связи с ситуацией на Украине. С аналогичными предложениями выступили Польша и Чехия, передает Reuters.

«Безрассудное нападение России заставляет нас быть осторожными с россиянами, желающими приехать в Бельгию. На данный момент россиянам здесь не рады, лучше ввести визовый запрет», – заявил младший министр по делам убежища и миграции Сэмми Махди.

Он предложил допускать в Европу только оппозиционных россиян, опасающихся преследования.

Накануне министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил, что страна готовится к наплыву беженцев с Украины. Он предложил временно выдавать только специальные визы преследуемым в России гражданам РФ. и впускать в страны ЕС только россиян с биометрическими паспортами, чтобы не сомневаться в личности иностранцев.

Власти Польши ранее предупредили о возможном закрытии границ в случае обострения ситуации на востоке Украины.

Как сообщал «Новый День», в начале февраля президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать в странах Шенгенской зоны механизм быстрого реагирования на кризисные ситуации. Это должно защитить ЕС от использования иммиграции как средства ведения гибридной войны.

Утром 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе по просьбе руководства ЛДНР, ранее признанных Москвой независимыми республиками. Западные страны ответили угрозами новых антироссийских санкций.

Брюссель, Наталья Рязанова

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