ЕС пригрозил России «самым мощным» пакетом санкций

Страны Евросоюза 24 февраля обсудят самый суровый из возможных пакет санкций в отношении России. В Еврокомиссии заявили, что их целью станут стратегические сектора российской экономики, передает Reuters.

Глава Евросовета назначил саммит ЕС на вечер 24 февраля, сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Мы ответим в самой решительной манере. На саммите будет получено политическое согласие на принятие самого мощного пакета санкций, который мы когда-либо применяли», – заявил политик.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила ослабить экономику России с помощью новых санкций, которые будут нацелены на самые значимые сектора экономики, включая банковский.

«Мы нацелимся на стратегические сектора российской экономики, блокируя их доступ к технологиям и рынкам, которые являются ключевыми для России. Мы ослабим российскую экономическую базу и ее возможности модернизироваться. Заморозим российские активы в Евросоюзе и остановим доступ российских банков к европейскому финансовому рынку», – перечислила фон дер Ляйен.

Накануне ЕС утвердил санкции за признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Ограничения коснулись 351 депутата Госдумы, одобривших признание республик в Донбассе, а также 27 граждан и организаций.

Новые ограничения планируются в связи в началом российской военной операции в Донбассе. Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение принято после просьбы руководства ЛДНР о помощи.

Брюссель, Наталья Рязанова

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