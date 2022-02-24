Израиль выразил озабоченность ситуацией на Украине, но осуждать Россию не стал

Израиль призвал к дипломатическому решению украинского кризиса и выразил обеспокоенность по поводу безопасности большой еврейской общины страны. Однако в заявлении не упоминается Россия, которая является ключевым игроком в сирийском конфликте, сообщает Reuters.

«Израиль разделяет озабоченность международного сообщества шагами на востоке Украины и серьезной эскалацией ситуации», – заявили в МИД Израиля, выразив надежду на «нахождение дипломатического решения».

Хотя израильская дипломатия поддержала «территориальную целостность и суверенитет Украины», она не прокомментировала решение России ввести войска в ДНР и ЛНР.

Осторожное заявление отражает давнюю нейтральную позицию Израиля в отношении России, с которой у него есть механизм координации для предотвращения непреднамеренных столкновений в Сирии, сообщает Reuters.

Россия поддержала президента Башару Асада в конфликте в Сирии в 2015 году и имеет базы в стране. В этой связи министр иностранных дел Израиля Джаир Лапид отметил в этой связи, что граница Израиля с Сирией «фактически является границей с Россией».

Заявление Израиля контрастирует с заявлением его главного союзника – США. Власти Америки осудили решение президента России Владимира Путина признать ДНР и ЛНР независимыми государствами и объявили о первом пакете антироссийских санкций. С аналогичными санкциями выступили Европейский Союз, Великобритания и Япония.

Стремясь портить отношения с Россией, именно Израиль заблокировал попытку США доставить на Украину систему ПРО «Железный купол», о чем несколько дней назад писал новостной портал Ynet.

Украинцы проявили интерес к «Железному куполу» после последней войны в Газе. Весной прошлого года Киев обратился к США с просьбой поставить как американские противоракеты Patriot, так и израильско-американскую систему Iron Dome, которая обеспечивает Израилю очень хорошую защиту от ракетных атак палестинских радикалов. Однако его передача третьему лицу должна быть согласована обеими сторонами, участвующими в разработке. Израиль дал понять американцам, что не пойдет на поставку Украине «Железного купола» из-за опасений ухудшения отношений с Москвой.

Израиль заявил, что предоставит убежище членам украинской еврейской общины, которые решат покинуть свою родину из-за угрозы боевых действий. По словам представителей правительства, на Украине проживает около 200 000 человек, которые могут воспользоваться израильским законодательством, гарантирующим каждому, кто имеет еврейские корни, и членам их семей право приехать в Израиль и получить гражданство.

Тель-Авив, Елена Васильева

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