Израиль заблокировал поставку противоракетной системы Украине

Израиль заблокировал попытку США поставить на Украину систему противоракетной обороны «Железный купол», сообщило во вторник информационное агентство Ynet. Власти страны опосаются ухудшения отношений с Москвой.

Украинцы проявили большой интерес к «Железному куполу» после последней войны в Газе. Весной прошлого года Киев обратился к США с просьбой поставить как американские противоракеты Patriot, так и израильско-американскую систему Iron Dome, которая обеспечивает Израилю очень хорошую защиту от ракетных атак палестинских радикалов. Однако его передача третьему лицу должна быть согласована обеими сторонами, участвующими в разработке.

По данным Ynet, израильские официальные лица заявили американцам, что не согласятся на поставку «Железного купола» на Украину. Причина – опасения по поводу ухудшения отношений с Москвой, особенно из-за вовлечения России в войну в Сирии. Израиль регулярно совершает налеты на позиции Корпуса стражей исламской революции и поддерживаемых Ираном ополченцев в Сирии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в среду, что его страна стремится к более тесному сотрудничеству с Израилем в сфере противовоздушной обороны из-за опасений российской агрессии.

Израиль должен помочь в переговорах – так считает Киев

Киеву также не нравится израильский призыв к своим гражданам покинуть Украину. В МИД Украины возразили, заявив, что выскзывания Израиля и других стран в этом духе вызывают панику и наносят ущерб украинской экономике, когда инвесторы начинают выводить из экономики Украины свои деньги. Киев призвал Израиль помочь в переговорах о снижении напряженности вместо того, чтобы считать, что война может начаться немедленно. Киев также считает, что Израиль должен быть более вовлечен в урегулирование ситуации вокруг Украины из-за его хороших отношений с Россией.

Однако министр иностранных дел Израиля Джаир Лапид заявил, что его страна не вовлечена в конфликт и должна действовать осторожно.

Тель-Авив, Елена Васильева

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