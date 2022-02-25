ЕС срочно готовит еще санкции против России

Европейский союз в срочном порядке готовит новые санкции против России. Они будут добавлены к первому пакету, утвержденному накануне, заявил в пятницу, 25 февраля, председатель Европейского совета Шарль Мишель. Данное решение оформилось после его общения с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает «Фигаро»

«Вторая волна санкций с масштабными и серьезными последствиями была политически согласована прошлой ночью. Срочно готовятся дальнейшие меры», – написал он в Twitter. Владимир Зеленский призвал ЕС ужесточить санкции против России, чтобы наказать ее за военную операцию на Украине.

Как ранее анонсировала Урсула фон дер Ляйен, второй пакет санкций Евросоюза против России затронет 70% российского банковского рынка и ключевые госкомпании, остановит поставку самолетов и авиазапчастей, а также сделает невозможной модернизацию нефтеперерабатывающих заводов. По словам Урсулы фон дер Ляйен, финансовые рестрикции «нацелены на 70% рынка банковских услуг РФ и ключевые государственные компании, в том числе в оборонной сфере» и отрежут России доступ к большинству важных рынков капитала. Эти санкции, полагает фон дер Ляйен, ускорят инфляцию и будут бить по российской промышленности.

В пакет санкций Евросоюза также войдет запрет на продажу самолетов, авиазапчастей и оборудования российским авиакомпаниям. Как отметила глава Еврокомиссии, три четверти российского коммерческого воздушного флота составляют самолеты, построенные в Евросоюзе, США и Канаде. По замыслу инициаторов санкций, ограничения в авиасекторе «приведут к деградации ключевого сектора российской экономики и возможностей страны в области сообщения», – заявила она.

Кроме того, европейские санкции затронут энергетическую сферу, которая «является ключевой и особенно выгодной России», – отметила фон дер Ляйен. «Запрет на экспорт ряда уникальных товаров ударит по нефти, сделав невозможным для России модернизацию нефтеперерабатывающих заводов», – убеждена она. Глава ЕК указала, что НПЗ принесли России экспортные доходы в размере 24 млрд евро в 2019 году. В ЕС рассчитывают, что с введением этих ограничений доходы РФ от переработанной нефти будут истощаться, отметила она, сообщает РИА «Новости».

Женева, Елена Васильева

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