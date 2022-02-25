Банки, нефтепереработка и авиация: страны ЕС согласовали новые санкции против РФ

Второй пакет санкций Евросоюза против России затронет 70% российского банковского рынка и ключевые госкомпании, остановит поставку самолетов и авиазапчастей, а также сделает невозможной модернизацию нефтеперерабатывающих заводов. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам внеочередного саммита лидеров ЕС, на котором был согласованы новые санкции против РФ.

По ее словам, финансовые рестрикции «нацелены на 70% рынка банковских услуг РФ и ключевые государственные компании, в том числе в оборонной сфере» и отрежут России доступ к большинству важных рынков капитала. Эти санкции, полагает фон дер Ляйен, ускорят инфляцию и будут бить по российской промышленности, передает «Интерфакс».

В пакет санкций Евросоюза также войдет запрет на продажу самолетов, авиазапчастей и оборудования российским авиакомпаниям. Как отметила глава Еврокомиссии, три четверти российского коммерческого воздушного флота составляют самолеты, построенные в Евросоюзе, США и Канаде. По замыслу инициаторов санкций, ограничения в авиасекторе «приведут к деградации ключевого сектора российской экономики и возможностей страны в области сообщения», – заявила она.

Кроме того, европейские санкции затронут энергетическую сферу, которая «является ключевой и особенно выгодной России», – отметила фон дер Ляйен. «Запрет на экспорт ряда уникальных товаров ударит по нефти, сделав невозможным для России модернизацию нефтеперерабатывающих заводов», – убеждена она. Глава ЕК указала, что НПЗ принесли России экспортные доходы в размере 24 млрд евро в 2019 году. В ЕС рассчитывают, что с введением этих ограничений доходы РФ от переработанной нефти будут истощаться, отметила она, сообщает РИА «Новости».

Еще один блок санкций будет касаться визовых ограничений. Как уточнила руководитель Еврокомиссии, под рестрикции попадут «дипломаты, связанные с ними группы и бизнесмены»: они лишаться «привилегированного доступа в ЕС».

Глава Европейского совета Шарль Мишель выразил мнение, что принятое на саммите политическое решение в координации с партнерами и союзниками ЕС болезненно отразится на России. «Совету Европейского союза надлежит реализовать юридически политические ориентации, определенные сегодня (в четверг) вечером», – сказал он.

Ранее ЕС утвердил санкции за признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Ограничения коснулись 351 депутата Госдумы, одобривших признание республик в Донбассе, а также 27 граждан и организаций.

Накануне санкции против России из-за военной операции на Украине ввели США, Великобритания, Япония и Канада.

Вашингтон ввел санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, банка «Открытие» и Новикомбанка. Также США наложили новые запреты на привлечение восьми российскими компаниями финансирования от американских инвесторов. Речь идет о «Газпроме», «Ростелекоме», «РусГидро», «АЛРОСе», «Совкомфлоте», РЖД, Альфа-банке и Московском кредитном банке.

Брюссель, Наталья Петрова

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