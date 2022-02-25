Грузия отказалась присоединиться к санкциям против России

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Тбилиси не присоединиться к экономическим санкциям США и ЕС против России. Подобное решение сильно навредит Грузии, объяснил он.

«Хочу четко и однозначно заявить, что с учетом наших национальных интересов и с учетом интересов нашего народа, Грузия не собирается принимать участие в финансовых и экономических санкциях (в отношении России – прим. ред.)», – цитирует политика «Спутник Грузия».

По его словам, это еще «больше навредит нашей стране и нашему населению». Премьер заявил, что власти Грузии будут «руководствоваться исключительно интересами нашей страны» при принятии решений о рестрикциях.

Ранее национальная служба статистики Грузии «Сакстат» сообщила, что товарооборот между Грузией и Россией в январе 2022 года вырос на 64% в годовом выражении и составил $128,6 млн. Российский экспорт в Грузию взлетел на 88%. Россия остается крупнейшим поставщиком зерна в Грузию.

Накануне на внеочередном саммите лидеров ЕС было принято решение о введении второго пакета санкций Евросоюза против России из-за военной операции на Украине, который станет самым масштабным. Рестрикции затронут 70% российского банковского рынка и ключевые госкомпании, остановят поставку самолетов и авиазапчастей, а также сделаю невозможной модернизацию нефтеперерабатывающих заводов, заявили в Брюсселе.

Ранее о санкциях против России объявили США, Великобритания, Канада, Япония.

Тбилиси, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»