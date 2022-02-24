Это будет «мощно»: Байден объявил о новых санкциях против России

Президент США Джо Байден заявил о введении в отношении России новых «мощных» санкций, которые включают ограничения против четырех российских банков, включая ВТБ. Как сказал американский лидер, новые ограничительные меры нанесут «жесткий урон» российской экономике.

«Сегодня я даю распоряжение о дополнительных сильных санкциях и ограничениях на то, что может быть экспортировано в Россию. Они нанесут жесткий урон российской экономике прямо сейчас и впоследствии», – сказал президент США, слова которого цитирует «Интерфакс».

Байден рассчитывает, что будет ограничена возможность для России вести бизнес в долларах, евро, фунтах, йенах, быть частью мировой экономики.

«Мы также блокируем еще четыре крупных банка. Это означает, что все активы, которые у них есть в Америке, будут заморожены. Это включает второй крупнейший банк России – ВТБ», – подчеркнул президент США.

По его словам, санкции были разработаны таким образом, чтобы нанести сильный урон России и снизить последствия мер для американской экономики и союзников.

Кроме того, США и Европа лишат крупнейшие российские госкомпании возможности получать деньги от инвесторов из этих стран. «Во вторник мы остановили возможность для российского государства получать деньги от американских и европейских инвесторов. Сейчас мы предпримем такие же ограничения против крупнейших российских госкомпаний», – сказал Байден.

Американский президент уточнил, что США и их союзники смогут заблокировать половину российского высокотехнологичного импорта – и это «нанесет удар по их (России) возможности модернизировать армию».

По словам Байдена, санкции распространятся также на представителей российской элиты. «Как мы и обещали, мы добавим имена представителей российской элиты, а также членов их семей, в список людей, которые попадут под санкции. Как я сказал во вторник, это люди, которые получили личную выгоду от политики Кремля, и они должны разделить страдания», – заявил Байден, но не уточнил имена, хотя при этом подчеркнул, что США будут готовиться к дальнейшим санкциям против РФ.

Вашингтон, Светлана Антонова

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