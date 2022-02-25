Япония и Канада ввели новые санкции против России

Власти Японии заморозили российские активы в связи с военной операцией на Украине. Канада объявила об ограничениях в отношении 351 парламентария, одобрившего признание Луганской и Донецкой народных республик.

Санкционная волна в отношении России в связи с ухудшением ситуации на Украине продолжается. Япония решила ужесточить антироссийские санкции: остановить выдачу виз россиянам, заморозить активы финансовых организаций и компаний из России. Также будет остановлен экспорт ряда товаров гражданского назначения, например, полупроводников, и продукции, связанной с военным производством, пишет Nikkei со ссылкой на заявление японского премьер-министра Фумио Кисида.

Глава кабмина не уточнил позицию правительства по отключению России от системы SWIFT, возможности санкций в энергетической сфере и экономического сотрудничества на Курильских островах.

Правительство Канады объявило о санкциях в отношении 31 россиянина из «окружения» президента РФ Владимира Путина и 351 депутата Госдумы РФ, проголосовавшего за признание независимости ЛДНР. В список также внесены 27 российских ключевых финансовых организаций и четыре гражданина Украины, которые якобы являются пророссийскими агентами дезинформации.

В частности, под ограничения попали глава Сбербанка Герман Греф, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, бизнесмен Евгений Пригожин. А также Минфин РФ, Центробанк, Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Альфа-Банк, РЖД, Ростелеком, Транснефть, Газпром, Газпромнефть, Транснефть, Русгидро, Ростех.

«Вводится запрет на сделки в неподконтрольных правительству районах Донецка и Луганска. Любому лицу в Канаде и любому канадцу за пределами Канады запрещено прямо или косвенно совершать сделки с новым российским долгом», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте канадского кабмина.

Ранее ВТБ и авиакомпания «Аэрофлот» попали под ограничения, введенные Великобританией. Британские власти обсудили новый пакет санкций с США, включив в него ряд российских компаний.

Напомним, утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию в Донбассе. Реакция западных стран на движение российских войск была отрицательная, Москву призвали отозвать военные силы.

Москва, Наталья Рязанова

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