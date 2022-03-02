Биржевые цены на газ в Европе установили исторический рекорд

Сегодня биржевая стоимость газа в Европе резко выросла и побила исторический рекорд. На лондонской бирже ICE Futures котировки «голубого топлива» взлетели почти на 60% – до $2226 за тысячу кубометров.

Стоимость апрельских контрактов по индексу наиболее ликвидного европейского хаба TTF на открытии была близка к $1500. Ценовой максимум в 11.58 мск достиг $2226, что на 59,4% выше расчетной цены накануне, уточняет «Прайм».

Поводом для нынешнего активного повышения котировок стала ситуация на Украине.

Лондон, Светлана Антонова

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