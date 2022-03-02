российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 2 марта 2022, 13:54 мск

Новости Европа

Новости, Кратко, Популярное

Биржевые цены на газ в Европе установили исторический рекорд

Сегодня биржевая стоимость газа в Европе резко выросла и побила исторический рекорд. На лондонской бирже ICE Futures котировки «голубого топлива» взлетели почти на 60% – до $2226 за тысячу кубометров.

Стоимость апрельских контрактов по индексу наиболее ликвидного европейского хаба TTF на открытии была близка к $1500. Ценовой максимум в 11.58 мск достиг $2226, что на 59,4% выше расчетной цены накануне, уточняет «Прайм».

Поводом для нынешнего активного повышения котировок стала ситуация на Украине.

Лондон, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

ЕС готовит четвертый пакет санкций против России / Президент Турции пообещал «властям» Косово поддержку при вступлении в НАТО / Сербия не поддается давлению Запада: Белград не введет цензуру против российских СМИ / Венгрия отказалась помогать Украине войсками и оружием / «Это будет очень болезненно для Запада»: в санкционной войне у России есть финансовый джокер / Британия отказалась обеспечить бесполетную зону над Украиной / «Они издеваются…»: президент Сербии оказался под беспрецедентным давлением Запада / Сербская «дочка» Сбербанка перешла под контроль AIK Banka

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Москва, Ямал, Европа, Сибирь, Урал, Центр России, В мире, Россия, Финансы, Экономика, Европа, Нефть и газ,