Европа готова постепенно сокращать закупки энергоресурсов у России

Евросоюз намерен постепенно отказываться от покупки у России энергоносителей – нефти, газа и угля. Об этом говорится в проекте декларации саммита ЕС в Версале. Неформальная встреча состоится 10-11 марта.

«Столкнувшись с растущей нестабильностью, стратегической конкуренцией и угрозами безопасности, мы решили взять на себя больше ответственности за нашу безопасность и предпринять дальнейшие решительные шаги по укреплению нашего европейского суверенитета, уменьшению нашей зависимости и разработке новой модели роста и инвестиций на 2030 год», – цитирует документ агентство Рейтер.

Это поворотный момент для ЕС, потому что Россия является его крупнейшим поставщиком энергии, обеспечивающим более 40% газа, более четверти импорта нефти и почти половину угля, указывается в сообщении.

Между тем лидеры ЕС не будут устанавливать общий крайний срок для отказа от российских энергоносителей, потому что зависимость от страны к стране разная. В наибольшей степени зависят от поставок из России Германия, Италия, Венгрия и Австрия.

Однако Европейская комиссия считает, что ЕС может сократить импорт газа из России на две трети в этом году, если диверсифицирует поставщиков, инвестирует в возобновляемые источники энергии и повысит энергоэффективность зданий.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о запрете импорта российской нефти и газа. Он назвал это решение необходимым, несмотря на то, что оно больно ударит и по Соединенным Штатам.

Палата представителей конгресса США в свою очередь одобрила законопроект о введении эмбарго на российские энергоресурсы. Документ также обязует американскую администрацию добиваться приостановки полномочий России в ВТО. Теперь законопроект рассмотрит Сенат.

Москва, Наталья Петрова

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