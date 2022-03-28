«Это срочная необходимость»: французов призвали экономить электричество и газ

Глава французской комиссии по регулированию энергетики (CRE) Жан-Франсуа Каренко в понедельник призвал всех французов экономить электроэнергию и газ сейчас из-за риска возникновения перебоев в поставках следующей зимой.

«Мы должны экономить газ и электричество во Франции прямо сейчас, иначе следующей зимой все может пойти не так», – заявил Каренко в интервью газете Les Echos, пишет Le Figaro.

По его словам, приложить усилия должны как промышленники, так и сфера обслуживания, государственные учреждения, а также «каждый из нас, отключая отопление, освещение и кондиционеры». «Это срочная необходимость, и все должны это сделать», – настаивает чиновник.

Глава CRE также призвал к устранению административных препятствий для ускорения развертывания плавучего терминала СПГ в Гавре, а также к упрощению административных и судебных процедур, касающихся проектов в сфере возобновляемой энергетики.

«Срочно нужно ускориться. Кризис, который мы переживаем, должен привести к пониманию того, что коллективный интерес имеет приоритет над личным интересом», – добавил Каренко.

Цены на углеводороды значительно выросли на фоне ситуации на Украине. Во Франции на производство электроэнергии негативно повлияло закрытие нескольких ядерных реакторов после обнаружения коррозионных трещин в системах безопасности. В связи с этим производство электроэнергии на АЭС, по оценкам CRE, достигло уровней 1991 года, которые были особенно низкими.

Париж, Наталья Петрова

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