Французам оказывают финпомощь, чтоб они могли заплатить за подорожавший газ и электроэнергию

Финансовую помощь от государства начали получать французы. Она пойдет на компенсацию вырасших счетов за газ. Как сообщает «Фигаро», на деньги, который начали поступать с 30 марта, могут рассчитывать 5,8 миллиона домохозяйств. И это будет дополнительное финансирование – сверх «энергопомощи» в размере 100 евро, которые были выплачены в последние месяцы.

Новая помощь будет выплачиваться до конца апреля. Она предназначена для домохозяйств, которые получают базовый налоговый доход менее 10 800 евро. Новая выплата варьируется в пределах от 48 до 277 евро на домохозяйство и должна позволить правомочным лицам оплачивать счета за электричество или газ.

Таким образом, чек на энергию в размере от 44 до 277 евро выплачивается в критический момент для покупательной способности домохозяйств, которая все еще снижается из-за роста цен на топливо. Но не все получат его одновременно. Деньги будут отправлены получателям поэтапно, в зависимости от их департамента проживания.

Эта помощь является дополнением к пособию в размере 100 евро, которое правительство решило ввести в действие в конце прошлого года. Эти деньги предназначены для того, чтобы позволить справиться с ростом цен на энергоносители, который наблюдался повсеместно, а месяц назад усилился на фоне конфликта на Украине. В этом контексте газовый оператор Франции GRDF призвал французов сократить потребление энергии, прикрутив в свих домах радиаторы на один градус. Но Жан-Франсуа Каренко, президент Комиссии по регулированию энергетики, подверг такой совет критике: такого рода усилия от домохозяйств требовать бесполезно, они и так уже изо всех сил экономят на тепле, потому что платить им за него нечем.

Париж, Елена Васильева

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