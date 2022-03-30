Говорили час и не договорились – о чем был звонок Макрона Путину

Французская пресса обсуждает последний звонок Эммануэля Макрона Владимиру Путину. Как напоминает «Фигаро», общение произошло накануне. Разговор продлился час, однако он не привел к серьезной подвижке в украинском конфликте. Гуманитарная операция в Мариуполе, которую хотел обсудить французский лидер, не получила одобрения России.

«Владимир Путин выслушал наши просьбы. Он сказал, что подумает», – пояснил Елисейский дворец

Условия «не соблюдены на данном этапе»

Франция, которая работает, в частности, с Грецией и Турцией по вопросу организации гуманитарного коридора из Мариуполя, призвала Россию к прекращению огня и защите гражданского населения. В настоящее время эти условия «не выполняются», поясняет Елисейский дворец. Он же указывает на то, что свободное передвижение гражданского населения из Мариуполя отсутствует, а поставки гуманитарной помощи затруднены.

Ожидая подтверждения перемирия, о котором говорилось накануне в Стамбуле, французская сторона связалась с неправительственными организациями и Верховным комиссаром ООН по делам беженцев, чтобы обеспечить безопасность эвакуации гражданских лиц для населения и организаций.

Кремль же, со своей стороны, потребовал от украинских националистов «прекратить сопротивление и сложить оружие».

Несколько тупиков

Что касается переговоров, состоявшихся в Стамбуле, то российский президент в ходе телефонного разговора отметил, что «есть подвижки». Елисейски дворец в оценках более сдержан и отмечает только, что в ближайшее время Макрон обсудит ситуацию с Зеленским. «Мы отмечаем, что боевые действия и нарушения гуманитарного права все еще продолжаются», – заявил Макрон.

Последней обсуждаемой темой была оплата за российский газ. Россия действительно требует, чтобы оплата счетов производилась в рублях, чтобы, в частности, обойти западные санкции. Эммануэль Макрон остался на своей позиции, объяснив Владимиру Путину, что это невозможно, отмечает «Фигаро».

Париж, Елена Васильева

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