Президенты России и Франции по телефону обсудили ситуацию вокруг Украины и переход на рубли в оплате за газ

Президент России Владимир Путин во вторник, 29 марта провел телефонный разговор с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном Президенты обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины с учетом переговоров с Стамбуле, особое внимание уделено гуманитарным вопросам, – сообщает Кремль.
Пресс-служба Кремля сообщает, что Путин проинформировал Макрона о мерах по обеспечению гуманитарной помощи и эвакуации гражданских лиц, в том числе из Мариуполя.
Владимир Путин сказал французскому коллеге, что для разрешения ситуации в Мариуполе националисты должны сложить оружие.
В сообщении Кремля говорится: «Подчеркнуто, что для разрешения тяжелой гуманитарной ситуации в этом городе украинские боевики-националисты должны прекратить сопротивление и сложить оружие».
Сообщается также, что в ходе телефонного разговора Путин и Макрон затронули вопросы, связанные с решением о переходе к оплате российского газа рублями.
«Затрагивались также вопросы, связанные с решением о переходе к оплате российскими рублями поставок природного газа из России, в частности, в страны ЕС», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Москва, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube