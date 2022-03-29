Президенты России и Франции по телефону обсудили ситуацию вокруг Украины и переход на рубли в оплате за газ

Президент России Владимир Путин во вторник, 29 марта провел телефонный разговор с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном Президенты обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины с учетом переговоров с Стамбуле, особое внимание уделено гуманитарным вопросам, – сообщает Кремль.

Пресс-служба Кремля сообщает, что Путин проинформировал Макрона о мерах по обеспечению гуманитарной помощи и эвакуации гражданских лиц, в том числе из Мариуполя.

Владимир Путин сказал французскому коллеге, что для разрешения ситуации в Мариуполе националисты должны сложить оружие.

В сообщении Кремля говорится: «Подчеркнуто, что для разрешения тяжелой гуманитарной ситуации в этом городе украинские боевики-националисты должны прекратить сопротивление и сложить оружие».

Сообщается также, что в ходе телефонного разговора Путин и Макрон затронули вопросы, связанные с решением о переходе к оплате российского газа рублями.

«Затрагивались также вопросы, связанные с решением о переходе к оплате российскими рублями поставок природного газа из России, в частности, в страны ЕС», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Москва, Иван Бабурин

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