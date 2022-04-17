Урсула фон дер Ляйен ждёт дефолта России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ждет, когда введённые санкции приведут к дефолту России. Такое мнение чиновница высказала в воскресенье газете Bild am Sonntag. По ее мнению, дефолт – это вопрос времени.

«Санкции неделя за неделей все глубже въедаются в российскую экономику: экспорт товаров в Россию рухнул на 70%", – заявила фон дер Ляйен, которую цитирует ТАСС. По мнению еврочиновницы, ситуация в экономике России, которую Запад, по многочисленным заявлениям разного уровня функционеров, намерен экономически разрушить, выглядит так: «сотни крупных компаний и тысячи экспертов покинули страну, ВВП в России, по нынешним прогнозам, снизится на 11%". По мнению, фон дер Ляйен, государственное банкротство России – это лишь вопрос времени.

Согласно данным Минфина РФ, на 1 февраля 2022 года внешний госдолг России составлял $59,5 млрд, в том числе задолженность по внешним облигационным займам – $38,97 млрд. Всего у РФ есть 15 действующих облигационных займов со сроками погашения с 2022 по 2047 год, напоминает ТАСС.

Брюссель, Елена Васильева

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