«Вот чего тайно хотелось ночами!» – Медведев прокомментировал ожидания Урсулы фон дер Ляйен от России

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал ожидания, которые связывает с будущим России глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Напомним, что сегодня в одной из немецких СМИ она высказалась в том духе, что санкции, введённые Западом, разрушат экономику России и дефолт по обязательствам – это вопрос времени.

Ответ на слова еврочиновницы Дмитрий Медведев разместил у себя в Телеграме: «Вот оно что! Вот чего тайно хотелось ночами! Вот в чём глубинная стратегия Евросоюза, сокровенный замысел мазохистов из Брюсселя и их партнёров по играм из-за океана.

Ну, что же, попробуйте. Только два очевидных момента.

• Дефолт России может обернуться дефолтом Европы. И моральным, и, вполне вероятно, материальным. Финансовая система ЕС не вполне устойчива, доверие людей падает. И так сильно не трясло даже в приснопамятном 2008-м, а тогда было очень трудно.

• Ждите мощной благодарности рядовых европейцев за гиперинфляцию, которую уже не спишешь на злобных русских, за отсутствие элементарных продуктов в магазинах и за наплыв беженцев, который спровоцирует волну насильственной преступности похлеще албанской. Тогда уж брюссельским тёткам и дядькам придётся сменить риторику. А то на улицах ухоженных европейских городов будут гореть вонючие костры из шин во славу героев Майдана и Великоï Перемоги над €вропою!».

Москва, Елена Васильева

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