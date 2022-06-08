Европейский суд по правам человека требует от России снять запрет на деятельность Свидетелей Иеговы

Европейский суд по правам человека вынес приговор против России в пользу Свидетелей Иеговы. Данная организация признана в России экстремистской и запрещена.

У ЕСПЧ, в который обратились представители секты, оказалось иное мнение по данному вопросу – голосованием судей в пропорции 6 против 1, было решено, что запрет Свидетелей Иеговы в России является незаконным.

Суд также признал незаконным запрет их публикаций в СМИ, выпуск периодических изданий и запрет сайта Свидетелей Иеговы. ЕСПЧ требует от России прекратить все текущие уголовные дела против Свидетелей Иеговы, освободить всех находящихся в заключении, а также вернуть все конфискованное имущество или «выплатить адекватную компенсацию». Заявителями посчитан ущерб – в общей сложности речь идет о 59 617 458 евро «за материальный ущерб, в основном конфискованное имущество» и 3 447 250 евро – моральный вред.

Джаррод Лопес, пресс-секретарь Свидетелей Иеговы, говорит: «Свидетели Иеговы во всем мире довольны всеобъемлющим приговором против России. Европейский суд по правам человека постановил, что Свидетели Иеговы являются уважаемыми гражданами закона, что из-за религиозной дискриминации они незаконно преследуемых и находящихся в заключении в России. Мы надеемся, что Россия с уважением отнесется к указаниям Суда, прекратит преследование на национальном уровне и освободит всех 91 Свидетеля в тюрьме. Свидетели Иеговы в России ждут возможности исповедовать свою веру свободно на своей родине, как и миллионы единоверцев в более чем двухстах других странах».

Отметим, что 6 июня 2022 года спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что решения ЕСПЧ не будут исполняться в России. «Не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года. Решения судов РФ будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ», – написал Володин в своем телеграм-канале.

По мнению политика, Запад сделал ЕСПЧ еще одним инструментом политической борьбы против России. Так, ряд решений ЕСПЧ противоречил положениям российской Конституции.

«Некоторые его решения прямо противоречили Конституции РФ, нашим ценностям, традициям. Например, ЕСПЧ потребовал от России признать однополые браки. Мы с этим согласиться не можем», – добавил Володин.

Москва, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»