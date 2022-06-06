Володин: Россия не будет исполнять решения ЕСПЧ

Россия не станет исполнять решения Европейского суда по правам человека, принятые после подачи заявления о выходе РФ из Совета Европы. Решения российских судов будут иметь приоритет перед постановлениями ЕСПЧ, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Политик анонсировал принятие до конца недели законопроектов, куда внесены соответствующие поправки.

«Не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года. Решения судов РФ будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ», – написал Володин в своем телеграм-канале.

По мнению политика, Запад сделал ЕСПЧ еще одним инструментом политической борьбы против России. Так, ряд решений ЕСПЧ противоречил положениям российской Конституции.

«Некоторые его решения прямо противоречили Конституции РФ, нашим ценностям, традициям. Например, ЕСПЧ потребовал от России признать однополые браки. Мы с этим согласиться не можем», – добавил Володин.

Ранее один из авторов законопроекта, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас рассказал, что выплаты по уже вынесенным решениям ЕСПЧ будут производить только в рублях и только на счета в российских банках.

15 марта Россия официально вышла из Совета Европы. ЕСПЧ с 16 марта приостановил рассмотрение всех заявлений против РФ. В суде отметили, что в производстве находится порядка 17 тыс. жалоб на Россию.

Москва, Наталья Рязанова

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