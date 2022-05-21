Сенатор Клишас: Россия будет платить по решениям ЕСПЧ только в рублях

Выплаты по уже вынесенным решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) будут производить только в рублях. Соответствующие поправки в законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ будут внесены ко второму чтению в Госдуму. Об этом сообщил один из авторов инициативы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Договорились с коллегами в Госдуме о внесении поправки в наш законопроект о «разводе» с ЕСПЧ, что по решениям, которые уже вынесены в отношении России (на дату выхода из Совета Европы), выплаты будут производиться только в рублях», – написал сенатор в своем телеграм-канале. При этом он отметил, что будет запрещено производить выплаты на счета в недружественных странах. «Подготовим текст ко второму чтению», – добавил Клишас.

Напомним, Госдума 18 мая одобрила в первом чтении законопроект, который предусматривает, что постановления ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта, не будут исполняться в России. Документ также предусматривает, что до 1 января 2023 года Генпрокуратура РФ может осуществлять выплату денежной компенсации истцу по постановлениям ЕСПЧ, которые были вынесены до 16 марта.

Россия перестанет быть стороной Европейской конвенции по защите прав человека с 16 сентября 2022 года. Добавим, Европейский суд по правам человека с 16 марта приостановил рассмотрение всех заявлений против Российской Федерации.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»